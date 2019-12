Nyck de Vries trettjinde yn lêste Formule 2-race

Autokoereur Nyck de Vries fan Twellingea hat ôfskied nommen fan de Formule 2 mei in trettjinde plak yn de sprintrace yn Abu Dhabi. De Vries hie earder al de wrâldtitel helle yn de Formule 2 en hy hat ek al in race riden yn de Formule E, de elektryske klasse fan it autoracen.