Omrop TIP: Kryst mei Douwe wer fan start mei unike krystmuzyk

Presintator Douwe Heeringa hat foar de kommende krystperioade wer in ferskaat oan unike krystmuzyk útsocht. Want op dizze stream hearst net de bekende klanken fan Wham en Mariah Carey. Douwe: "It is in tiid fan ferstilling en refleksje. Dêr hearre net tefolle prikkels en drokte by, want dy binne der genôch. Sa'n bekend nûmer as 'Driving home for Christmas' fan Chris Rea fyn ik dan wol wer moai. Mar ik fyn it belangriker dat ik minsken ferras mei nûmers dy't se noch net kenne."