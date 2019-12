Deade frou oantroffen yn it wetter yn Wommels

Yn Wommels is sneintemoarn in deade frou fûn. Se lei yn it wetter by de strjitte de Tywert. Sneon hat de plysje dêr yn de omkriten socht nei in 54-jierrige fermiste Poalske frou. It is noch net bekend oft de frou dy't no fûn is, de fermiste Poalske is. Zij waard tongersdei foar it lêst sjoen.