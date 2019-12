Boekekast #10: Noorder Dierenpark fan Geert Nauta

De ferhalen fan Geert Nauta, bondele yn syn debút 'In soarte fan bûgjen' en yn 2018 ferskynd by útyjouwerij Elikser wurde omskreaun as 'poëtysk, humoristysk, absurdistysk en soms mei in hast wat makabere ynslach.' De ferhalen jouwe in bysûndere skets fan it minsklik ferlet en tekoart. Nauta neamt himsels dan ek 'de kronikeur fan syn eigen weemoed'. "As jo witte wolle hoe't bepaalde dingen sitte", sei er yn in fraachpetear, "moatte jo der net oer lêze, mar oer skriuwe." It ferhaal 'Noorder Dierenpark' is ien fan ferhalen út 'In soarte fan bûgjen'.