Diel 2: "It weromkommen fan de Joadske bern"

"Niemand wist het, maar iedereen wist het"

Estha Gobes, 1939 yn Amsterdam

"Mijn ouders hadden al vroeg in de gaten dat het mis zou gaan," fertelt Estha Gobes. Har âlden binne yn 1942 ûnderdûkt, mar sy waard by har pake en beppe opfongen. Yn 1943 is sy lykwols nei de famylje Wierdsma yn Snits brocht, in grutte skippersfamylje mei tolve bern. "Nog 'één erbij viel niet op."

As skûlnamme krige sy Betty Wielinga. "Ik ben daar gewoon opgevoed als een eigen kind. Niemand wist het, maar iedereen wist het," seit se op de fraach oft de buorlju it wisten. "Als er Duitsers de straat in kwamen, werden we gewaarschuwd." Ien kear binne der Dútsers binnenfallen om te sjen oft der ek in yllegale radio wie. "We zaten met een heel stel kinderen braaf te spelen. Ik viel niet op."

Nei de oarloch sochten de âlden fan Estha nei harren dochter. Se setten in oprop yn de krante de Trouw. Estha: "De Wierdsma's waren allemaal schippers. Omke Hille lag in juni met het schip in Amsterdam en las die advertentie. Mem had hem na de oorlog verteld dat ik eigenlijk Estha Gobes heette. Hij heeft toen mijn ouders naar Sneek gevaren."

Doe't Estha har echte heit yn Snits kaam, is se skriemend nei hûs draafd: "Mem, mem, der sit in frjemde man achter my oan." Estha moast mei nei Amsterdam, wylst se dat hielendal net woe. "Ik heb mem gevraagd of ik nog een poosje mocht blijven, maar mem zei nee. Ónze taak is afgelopen."

Doe't Estha jierren letter troude, wiene 'heit' en 'mem' út Fryslân tsjûge."Ik heb altijd contact gehouden. Een van mijn pleegzusjes heeft haar dochter naar mij vernoemd, die ik ten doop heb gehouden."