LDODK ferslacht DOS'46 yn Noardlike kuorbalderby

DOS kaam earst in oantal kear op foarsprong. Nei tolve minuten pakte LDODK in 5-4 foarsprong, dy't yn de rest fan de earste helte fierder útboud waard ta 11-8.

Nei it skoft holden de teams it spannend. LDODK koe nea in grutte foarsprong hâlde, dus DOS bleau yn de wedstriid. It slagge de besiker lykwols net om lyk te kommen, dus wie de winst foar LDODK: 24-20.

Koprinner

LDODK bliuwt troch de winst koprinner yn de Kuorbal League mei acht punten út fjouwer wedstriden. Nûmer twa PKC hat in puntsje minder.