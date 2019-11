Harkemase Boys wint yn lêste minuten, kontrakt fan trainer De Jong net ferlinge

De Harkiten begûnen goed oan de wedstriid, want sy kamen al nei trije minuten foar. Berwout Beimers kaam troch en skode de bal efter de keeper. Harkemase Boys krige noch kânskes op de 0-2 en fiif minuten foar it skoft krige SteDoCo in grutte kâns op de lykmakker, mar dy bal gong krekt foardel.

Beide teams krigen nei it skoft ek wol wat kânsen, mar echt spannend waard it yn de lêste minuten pas wer. In pear minuten foar tiid makke SteDoCo namlik lyk. Harkemase Boys wie lykwols skerp. Trije minuten letter kamen de Friezen alwer op foarsprong troch in eigen doelpunt.