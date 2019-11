Teloarstellende haadrace foar Nyck de Vries yn lêste Formule 2-wykein

Autokoereur Nyck de Vries fan Twellingea is sneontemiddei yn syn lêste Formule 2-wykein as trettjinde einige yn de haadrace. De Vries hie him freed as sechde kwalifisearre op it Yas Marina sirkwy yn de Feriene Arabyske Emiraten. Nei de start foel hy lykwols hurd werom yn it fjild.