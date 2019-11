Takomstdei: hoe sjocht it fierljeppen der yn 2025 út?

Der binne genôch útdagings foar it bûn. "Hoe kinne wy it fierljeppen attraktyf hâlde? It is in machtige sjochsport, mar dat moatte wy ek sa hâlde. It moat ynteressant bliuwe foar it publyk. En oer de feiligens: der wurdt hieltyd heger en fierder sprong, dus nimt it risiko op blessueren ta. Dan moatte je tinke oer oare manieren fan delkommen, yn stee fan de sânbêden."

Om al dy plannen útfiere te kinnen, binne ek nije frijwilligers nedich. Dijk: "It binne ideeën, mar it moat wol dien wurde. Fandêr dat ien fan de útstellen is dat eltse fierljepper en syn famylje of kunde ree wêze moat om ien taak op te pakken."