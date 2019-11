Sportklup Cambuur moast it freedtejûn opnimme tsjin Jong AZ. It wie gjin ienfâldige wedstriid foar de Ljouwerters, mar de trije punten bleaune wol yn it eigen stadion. Yn it Cambuur Sjoernaal sjogge wy werom op de wedstriid fan freed.

It is allegearre te sjen yn dizze útstjoering fan it Cambuur Sjoernaal.