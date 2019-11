Aldizerman is bliid dat er fan radio-aktyf ôffal ôf is

It radio-aktyf ôffal kaam tefoarskyn yn in skip dat Hans Nijboer kocht hie yn Belgie. It guod siet yn de ballast fan it skip.. Sa lei de boat wat djipper. It giet om sawat 25 ton. Ek de foarige eigener fan it skip soe net op de hichte wêze fan it ôffal. Neffens Nijboer hat der nea in gefaar west foar de omjouwing. De strieling soe minder wêze as dy fan it meitsjen fan foto's by de toskedokter.