Emosjonele trainer Jansen nei besite sike Chris de Wagt: Deze is voor Chris

SC Hearrenfean stiet no op it fjirde plak nei de winst fan freed. Hicham Faik is ferromme, benammen omdat syn klup min spile yn de earste helte. Op in stuit wiene sy it kwyt, seit er. Vitesse makke dêr gebrûk fan en makke rap twa goals achterinoar. Hearrenfean kaam twa goals achter te stean. "Gelukkig maakten we dan nog voor rust de 2-1. Uiteindelijk zijn we goed uit de rust gekomen en hebben we toch nog kunnen winnen." Dat Chris de Wagt derby wie, grypte Faik ek oan. "We leven heel erg met hem en zijn familie mee. Er is meer dan voetbal."