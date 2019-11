Plannen foar nije boargemasterswenning op It Amelân

Earder hat de gemeenterie bepaald dat it eilân in wenning foar in boargemaster beskikber hawwe moat. Om de hjoeddeiske wenning by de tiid te bringen is in bedrach fan sân ton nedich. Dat jild moat ûnder oare brûkt wurde om it hús enerzjyneutraal te meitsjen.

Omdat it bouwen fan in nij hûs mar amper mear kostet as de renovaasje, stelle boargemaster en wethâlders de gemeenterie foar om nij te bouwen. Dy rie nimt dêr noch in beslút oer.

De nijbou soe dien wurde moatte op itselde plak as dêr't de Amelanner boargemasterswenning no ek stiet.