Diel 1: "It weromkommen fan de Joadske bern"

"Hennie hearde by ús"

Hinderika (Hennie) Hecht-Zilverberg, 1941 yn Amsterdam

"Se hie by ús bliuwe moatten. Dat hawwe wy altyd sein." Willem Rekker fan Kollumersweach is syn lytse pleechsuske nea ferjitten. Hennie Zilverberg fan Amsterdam kaam by de famylje Rekker as lytse poppe. Yn 1942 is se ophelle út de haadstêd. Har beppe Hinderika Zilverberg-Mozes wenne yn Drachten en hie noed oer de húshâlding fan har soan Jacob. Yn 1941 binne yn Amsterdam by de earste razzia mear as 400 Joadske mannen oppakt.

Hennie waard earst opfongen by de famylje fan Roelof Vermeulen, mar om't dy yn it ferset siet, wie dat te gefaarlik. Sa kaam lytse Hennie by Germ en Jinke Rekker yn 'e hûs. It pear hie al trije bern en stie yn in winkel yn Kollumersweach.

Willem: "Se hearde gewoan by ús. Wy hawwe der noait oer prakkesearre dat it in ûnderdûker wie. De buorlju wisten it wol, mar ik haw noait heard dat ien dêr fragen oer stelde. It wie sa'n leaf famke. We boarten mei-inoar en we hienen in protte wille. Hennie prate Frysk, rûn krekt as ús op klompkes. It wie in dogeneat, hear. Us heit hie in swak foar har."

Nei de oarloch hat Hennie har heit Jacob syn dochter ophelle. Mar it rûn net goed tusken Hennie en har heit, dus is se weromkaam by de Vermeulens yn Drachten. Letter ferhuze Hennie nei Laren en úteinlik kaam se yn Californië terjochte. Hennie hat in pear kear werom west yn Fryslân.

Hennie sels wie te jong har om de oarloch foar de geast te heljen. Mar neiteam fan de Vermeulens hat alles útsocht en hat Hennie fûn yn Californië. Sy hie eins better yn Kollumersweach bliuwe kinnen, sei Hennie letter sels.