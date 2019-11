UNIS Flyers winne mei 3-1 fan Microz Eaters

Op Thialf kamen de Flyers nei sân minuten op in 1-0 foarsprong troch in raak skot fan Aldo van Aalderen, nei in pass fan Pippo Limnell. Dat wie ek de stân nei de earste perioade. Yn de twadde perioade ferdûbelden de Feansters harren foarsprong. Nei rom trije minuten wie it de Kanadees Trevor Petersen dy't foar de 2-0 soarge.

Unferslein yn BeNe League

Yn de tredde perioade wie it Van Aalderen dy't mei syn twadde fan de jûn de Flyers op in 3-0 foarsprong sette. Dat like ek de einstân te wurden, mar fjouwer sekonden foar it einsinjaal makke Vadim Geysbrechs de earetreffer foar Geleen. Dêrtroch gie de winst mei 3-1 nei de Feanster iishockeyers. Troch de winst bliuwe de Flyers ûnferslein yn de BeNe League en stiet de ploech fan coach Mike Nason mei 18 punten út seis wedstriden boppe-oan yn de kompetysje.

It duel tusken de UNIS Flyers en Microz Eaters Limburg is dizze wike de 'Wedstriid fan de Wike' en sneon werom te sjen by Omrop Fryslân.