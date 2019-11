Amelân wol gemeentelike jachthaven opknappe

Mei it jild fan de gemeente en mei oardel ton fan de provinsje sil de haven by de tiid brocht wurde. De gemeenterie nimt meikoarten in beslút oer it jild. Doel is dat it wurk op 1 april klear is.

Letter folget noch in twadde faze fan de opknapbeurt, wêrby ûnder oare it parkearterrein en de fytsestalling oanpakt wurde. Foar dat diel fan it wurk is ek nochris in miljoen euro nedich.