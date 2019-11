SC Cambuur pakt trije punten tsjin Jong AZ

De ploech fan trainer Henk de Jong begûn min oan de wedstriid. Al nei trije minuten kamen de Ljouwerters op in efterstân. Nei in ferkearde pass fan keeper Sonny Stevens koe Félix Correia de bal pakke, Erik Schouten útkappe en skoare. Nei de efterstân stie it net folle letter hast 1-1, mar it skot fan Robert Mühren koe mei de hân keard wurde troch AZ-keeper Rody de Boer.

Kallon hat brommer mei

Yn de 19e minút fan de wedstriid stiene de Ljouwerters lykwols wol op in likense hichte. Mitchell Paulissen berikte David Sambissa dy't de bal foarsette koe. Yn it strafskopgebiet lei Mühren mei de holle de bal werom op Akoy lizze dy't mei in skot soarge foar 1-1. In minút letter lei de 2-1 der ek al yn foar Cambuur. Oan de rjochterkant fan it fjild stapte Kallon op de brommer en nei in sprint makke de bûtenspiler fia de ûnderkant latte de 2-1. Nei de 2-1 gie de wedstriid lykweardich op, mar de Ljouwerters giene mei in foarsprong de klaaikeamers yn.