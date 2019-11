SC Hearrenfean bûget efterstân tsjin Vitesse om yn winst

SC Hearrenfean begûn de wedstriid mei twa wizigingen yn ferliking mei de wedstriid tsjin PSV. Chidera Ejuke en Rodney Kongolo wiene net fit en waarden ferfongen troch Jordy Bruijn en Alen Halilovic.

Stipe foar De Wagt

De wedstriid yn It Hearrenfean begûn mei stipe foar Chris de Wagt. Foarôfgeand kamen de spilers mei spesjale shirts it fjild op mei de namme Chris derop. De 34-jierrige coach fan de jongerein by de foatbalklup is al in skoft slim siik. Op dizze wize litte de klup en spilers sjen dat se oan him en syn famylje tinke en krêft tawinskje yn dizze swiere perioade.