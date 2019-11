Klaas Fokkinga nije deputearre foar de FNP as opfolger fan Kramer

Klaas Fokkinga

Fokkinga hat yn de perioade 2015-2019 Steatelid west foar de FNP en hy wie fan 2010 oant 2015 riedslid foar de partij yn de gemeente Dongeradiel. Fokkinga is foardroegen troch in advyskommisje ûnder lieding fan Earste Keamerlid Gerben Gerbrandy. De leden hawwe freedtejûn ynstimd mei de kandidatuer fan Fokkinga. De beneaming fan Fokkinga as deputearre wurdt definityf at Provinsjale Steaten der op 22 jannewaris akkoart mei geane.

Gerbrandy: "Mei syn politike ûnderfining en dossierkennis is Fokkinga de geskikte man om dit wurk ôf te meitsjen. Us jongerein kin yntusken waarmrinne."

Betingst: portefúljes ien op ien oernimme kinne

De partij socht in kandidaat dy't de portefúljes fan Kramer ien op ien oernimme kin. "Wy wolle it goede wurk fan Kramer ôfmeitsje, ús ferantwurdlikens nimme," seit fraksjefoarsitter Corlienke de Jong. Dat giet ûnder mear oer lânbou, leefberens, wenjen, plattelânsbelied, erfgoed, breedbân-ynternet en Holwert oan See. "It binne taken mei in dúdlike FNP-sinjatuer dêr't wy foar stride en striden hawwe," fynt De Jong.

Fokkinga hie al plattelânsbelied, wenjen en Holwert oan See yn syn portefúlje, dêrom soe hy geskikt wêze. Op dit stuit is Fokkinga noch aktyf yn de FNP-Steateseksje Lân, Loft en Wetter.

Underwiiswurk

Fokkinga wie ek direkteur fan basisskoallen en skoallekoepels. Sûnt 2011 hat Fokkinga in eigen ûnderwiisadvysburo, dêrmei is hy dwaande mei ynternasjonalisearring yn it ûnderwiis, ûnderwiisprojekten en mei it learen fan frjemde talen. "As deputearre sil ik dit moaie wurk oerdrage moatte oan oaren," jout Fokkinga oan. "Mar dat ha ik graach oer foar it wurkjen foar de Fryske mienskip."