Fergese krystbeam op Flylân, mar wol skuon mei in stevich profyl oan

De krystbeam kin seage wurde op it Vuurboetsduin, it dún dêr't ek de fjoertoer op stiet. Mar dêr kin it glêd wêze, warskôget Staatsbosbeheer. Dy glêdens komt omdat der op de dúnhellingen in soad rendiermos groeit. "Als het vochtig in het duin is, ontstaat er een onder de laag rendiermos een soort snotlaag, waar je gemakkelijk op uit kunt glijden".

Om útglydzjen foar te wêzen, komt Staatsbosbeheer mei in advys: "Schoenen met een stevig profiel zijn handig".