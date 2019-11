Boargemaster Van Gent oer MSC Zoe-ramp: "Begin 2020 rapport Onderzoeksraad"

"Ze zijn al best ver," seit boargemaster Van Gent oer it ûndersyk fan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. "Maar ze doen het degelijk en grondig. Enkele weken geleden zijn ze hier op Schiermonnikoog geweest om met mensen te praten over hun ervaringen en ze hebben ook de plastic bolletjes gezien waar ze zeer van onder de indruk waren."

Grut oerlis

Ek freed is der in petear west: "We hebben nog een gesprek gehad met de burgemeesters van de vijf Waddeneilanden en mensen van Rijkswaterstaat, RCW (Regiecollege Waddengebied) en de provincie om te kijken wat er onderzocht moet worden." De ried wie it wol mei Van Gent iens oer de farrûte boppe de eilannen. "Ze hebben gezegd dat we voorzichtig moeten zijn met die zuidelijke route. Meestal worden dit soort adviezen van de Onderzoeksraad zeer serieus genomen en zij nemen deze ramp ook serieus, daar ben ik blij mee."

Farrûte

Boargemaster Van Gent: "De minister zegt: als het gaat om die zuidelijke route geef ik wel een waarschuwing om de route niet te gebruiken bij zware schepen zodat ze de bodem niet raken. Maar Europees is dat lastig te verbieden, we kunnen wel een dringend advies geven. Wellicht zijn ook de verzekeraars van de schepen wakker, maar ik hoop ook dat de minister kijkt naar wat zij in Europa kan doen om dit te veranderen."

In echte oplossing is der neffens Van Gent noch net. "Er liggen nog veel kleine plastic bolletjes tegen de duinrand aan en we zijn bang dat er nog meer gaan aanspoelen, want niet alles is opgeruimd. Dus we moeten een slim plan bedenken hoe we die balletjes voor het broedseizoen van volgend jaar op kunnen ruimen. Binnenkort komen we met deskundigen bij elkaar om erover te praten."

'Vervuiler betaalt'

Van Gent giet der mar fanút dat MSC of it ministearje de boel betellet. "De vervuiler hoort te betalen. Maar MSC is niet heel snel met betalen, dus ik hoop dat het ministerie bereid is om er naar te kijken. Het kost nog best veel werk, maar het is erg belangrijk om het goed af te wikkelen."