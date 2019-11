Rjochter wiist beswieren tsjin gaswinning Noardwâlde ôf

De rjochtbank hat freed oardiele dat Vermilion gas winne mei by Noardwâlde. Fanwege de stikstofútspraak fan de Ried fan Steat yn maaie fûn Milieudefensie dat der foar it boarprojekt yn Noardwâlde in natuerfergunning nedich is. Gaswinning soe stikstofdeposysje feroarsaakje by it Naturo2000-gebiet Drents-Friese Wold en it Leggelderveld.