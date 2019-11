Soargen Wetterskip Fryslân oer oankundige boere-aksjes foar moandei

De lilkens fan de boeren rjochtet him op de oankundige taryfsferheging. Yn Gelderlân hawwe aksjefierende boeren fan 'e wike in taryfsferheging foarkomme kinnen. Yn it Wetterskipsgebou yn Ljouwert is moandei in gearkomste fan it algemien bestjoer. In ynterview fan dykgraaf Paul van Erkelens yn It Polytburo moandei is fanwegen de ferwachte rebûlje ôfsein.