Noch trije Ljouwerters yn 'e race foar funksje fan stedskeunstner

De trije binne troch in sjuery keazen út in gruttere groep, dy't op de funksje sollisitearre hie. Nije wike tiisdei presintearje de trije harren. Dêrnei bepaalt in sjuery wa't der fan de trije de stedskeunstner wurdt. Op de nijjiersresepsje fan de gemeente Ljouwert wurdt bekend makke om wa't it giet.

Ljouwert hat sûnt 2010 in stedskeunstner, dêrfoar giet it om in stedsdichter.