Ofleveringen 'De grinzen fan Europa' te sjen op filmfestivals yn Italië

Op 5 desimber wurdt op it Babel Filmfestival op Sardinië de dokumintêre 'Kjeld yn 'e loft' fertoand, oer de Sámi yn it noarden fan Sweden. Spesjaal foar de fertoaning yn de Sardyske haadstêd Cagliari is de dokumintêre troch de organisaasje fan it festival foarsjoen fan ûndertitels yn it Italiaansk.

Babel Filmfestival

It twajierlikse Babel Filmfestival rjochtet him op films en dokumintêres yn minderheidstalen. It festival hat dit jier mei-inoar sân dokumintêres selektearre út Italië, Spanje, Frankryk en Fryslân. It is foar it earst dat it Babel Filmfestival in film of dokumintêre út Fryslân yn it programma opnommen hat. De fertoaning fan de dokumintêres is in kompetysje. Der kin sawol in sjuerypriis as in publykspriis wûn wurde. De beskikbere prizen wurde op sneon 7 desimber ferparte op in grutte galajûn.