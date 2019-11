Fan kantoar ta kanvas: bokse foar it goeie doel 

Inisjatyfnimmer

Mei sechtjin dielnimmers binne sy harren oan it tarieden foar it gala, dat oer minder as in moanne begjint. De wedstriden besteane út trije rûnten fan 1,5 minút. "Mar it giet net om winne of ferlieze hear," sizze Jaap en Trees beide. Bauke Lodewijk is inisjatyfnimmer fan it gehiel. Hy het sels in bern mei in hertôfwiking en libbet mei de groep mei.

"Dat heeft alle invloed op je leven," seit Bauke emosjoneel. Hy traint no sels mei de groep mei mar yn tsjinstelling ta de oaren, bokst hy al langer. "Ik kan me niks ergers bedenken dan dat een doodziek kind hebt. Het neemt je hele leven over."