FIDEO: Stroom helje út eb en floed

De Ofslútsyk is in ikoan fan de Nederlânske striid tsjin it wetter. Mar wetter is net allinne de fijân, it is ek in boarne fan enerzjy. Sa ûntwikkelen Youri Wentzel, Maarten Berkhout en Maurits Alberda fan it bedriuw SeaQurrent in ûnderwetterfleaner dy't stroom helje kin út it eb en floed. Op in ponton foar de kust fan de Ofslútdyk besykje sy dat no mei in prototype fan de 'TidalKite.'