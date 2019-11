Krityk fan doarpen yn gemeente Ljouwert op evenemintebelied

Stedske arrogânsje

Sa as Jentsje de Groot fan de organisaasje fan it feest HY Nights yn Hilaard. Sûnt it doarp by de gemeente Ljouwert heart, is it der foar it festival net better op wurden. "We hawwe foarich jier in stevich petear mei de gemeente hân en troffen in amtnerkorps mei stedske arrogânsje sa fan: wy sille wol even fertelle hoe 't op de doarpen gebeure moat." De Groot hopet dat de gemeente tenei mear rekken hâldt mei dat der in ferskil is tusken doarp en stêd at it om eveneminten giet.