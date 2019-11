Soargen oer ierdbevingen by nije gaswinning De Pein

Gefaar foar stoart yn Drachten

In ynwenster fan Drachten is der net gerêst op: "Wij wonen tegenover de vuilstort. Daar zijn al eens lekkages geweest. Wat nu als er een aardbeving komt? Straks zien we de vissen door in het water drijven."

Sy sil dan ek mei bewenners fan de wyk Drachtster Feart en de Wylgen in sjenswize yntsjinje tsjin de ekstra winning fan gas. It ministearje sil de ynkommen sjenswizen beoardielje. As dy allegear ôfwiisd wurde kin Vermilion dit foarjier al begjinne mei de ekstra winning fan gas.