Luna en har famylje wiis mei lyts stapke fierder yn Noardseesykte

Mem Renske Wassenaar sette trije jier lyn útein mei de stifting Noordzeeziekte om jild yn te sammeljen foar ûndersyk. En no is der dus ris goed nijs. "Ik bin gewoan hiel grutsk op myn dochter", seit se. "Se is myn grutste held."

Se bewûnderet Luna: "Hoe't sy yn it libben stiet, wat se foar de fuotten krigen hat, hoe't se no is en wat se docht, hoe fleurich oft se altyd is, hoe't se altyd relativearret: ik gun elke folwoeksene ek sa'n mindset."