CU stelt fragen, no't Vitens gjin dividint útkeart oan provinsje Fryslân

ChristenUnie wol opheldering fan de provinsje oer it net útkearen fan dividint troch drinkwetterbedriuw Vitens. Vitens keart gjin dividint út oer it boekjier 2019. It is de earste kear dat Vitens gjin dividint útkeart, mar de provinsje hie wol op dy ynkomsten rekkene by it meitsjen fan de begrutting. ChristenUnie Fryslân hat dêr fragen oer om't de provinsje oandielhâlder is.