Kustwacht hâldt op mei sykjen nei fermiste fiskkotter

De sykaksje nei de twa opfarrenden fan de Urker fiskkotter UK165 Lummetje is tongersdei stillein. De fiskersboat ferstjoerde tongersdeitemoarn in needsinjaal. De hiele dei hat de Kustwacht op de Noardsee by Teksel oan it sykjen west. Doe't it tsjuster waard, binne se dêrmei opholden.