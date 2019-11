Tekening Jopie Huisman bringt op feiling in rekôrbedrach op

It giet om in tekening dy't de keunstner skonk oan in freondinne. Dy fûn it neffens feilinghûs Ald Fryslân no tiid dat in oar derfan genietsje kin.

By de feiling waard ek in lyts lânskipke dat Jopie makke mei mingde techniken te keap oanbea. Dat brocht 7.600 euro op.

Neffens it feilinghûs wie it opfallend dat alle bieders op de feiling fan bûten Fryslân kamen.