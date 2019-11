Hearrenfean mist Ejuke en Kongolo tsjin Vitesse

De kâns is lykwols grut dat Jordy Bruijn spilet op de linksbûtenposysje fan Ejuke op en Alen Halilovic it plak op it middenfjild foar Kongolo ynfollet. Halilovic foel snein goed yn tsjin PSV. "Zeker. En het fijne is dat Halilovic een pass heeft waarmee hij spelers kan vrijspelen in het zestienmetergebied", seit Jansen.

De fraach is lykwols oft Halilovic en Veerman op it middenfjild spylje kinne sûnder in balôfpakker lykas Kongolo. "De kans is wel groot dat we dat gaan doen. We hebben een hoop goede middenvelders. Kongolo zit misschien wel bij de selectie, maar de kans dat ie speelt is heel erg klein."