Mytysk symboal as finish Alvestêdetocht: krúske oer de Bonkefeart

Ald-rayonhaad Johan Tigchelaar is ek grutsk mei it nije keunstwurk. "Sjochst benammen de spegeling yn it wetter as it ljocht oan is. Benammen as it tsjuster is, sjochst hoe moai it is."

Poarte nei de stêd

Boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert wie by de iepening. Hy hat yn 1986 de Alvestêdetocht riden, mar dat sil er as boargemaster net dwaan. "Nei 1986 ha ik sein: it is tiid foar de jongere generaasje, dy moat 'm ek ride kinne." Hy is tige wiis mei de bôge. "It is echt in symboal, in poarte nei de stêd."

De finishbôge is in idee fan Martijn van Koningsveld en Marlies Sandee. Keunstnersduo Saskia Hoogendoorn en Lieuwe Martijn Wijnands hat it keunstwurk ûntwurpen.