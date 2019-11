Marcel Smit: “Ik bin in echte Wâldpyk: grutte bek, lyts hertsje”

En dyn tekst giet oer..?

"De Fryske Wâlden fansels. Oer de it fjild, it bosk, it wetter en de greide. Fynst hjir alles dêr't Fryslân bekend om stiet. En oer de minsken, dy't it leafst eigen baas binne, sizze wêr't it op stiet en harren eigen paad folgje. It moaie is dat ik no al mailtsjes krij fan minsken dy't dizze tekst graach brûke wolle. It lêste refrein sprekt minsken oan. 'As ik sels net mear kin, bring my werom en lis my dêr yn de grûn.' As dan letter docht bliken dat dit it stikje tekst de magy hat dat minsken har dêryn fine kinne, dan is dat te gek."

Wat ferwachtest do fan dit nûmer yn de Fryske Top 100?

"Ik hâld my dêr eins net mei dwaande. Al is it fansels moai om te sjen dat myn nûmers it goed dogge. Lykas it nûmer In part fan dy, it duet mei Gerbrich van Dekken. Dat nûmer giet ek krekt efkes wat djipper kwa gefoel as De Wâlden en dat stiet dan ek elts jier heech yn de list."

Noch goeie foarnimmens foar it nije jier?

"Ik bin net sa fan de goeie foarnimmens. Myn fokus leit hielendal op myn nije album, dat yn 2020 útkomt. Myn earste album krige de titel 'Muzyk', de twadde 'Mear muzyk' en riedst it al: it tredde album dat aanst útkomt, hjit 'Noch mear muzyk'. Der stean eigen nûmers op en in pear oersettingen út it Frisicana-programma. Foar dit album wurkje ik wer mei myn fertroude team, mar haw ik ek oare minsken frege om mei te wurkjen. Ik besykje fansels wer in stap te meitsjen, yn teksten mar ek muzikaal."

En wa tútest do om tolve oere op âldjiersnacht?

"Myn frou en de bern. Ferline jier stiene wy mei ús allen op in hiel grut gebou yn New York. Dit jier bliuwe we gewoan yn Burgum. Ek moai!"