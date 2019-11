Danny Kampstra giet ynternet oer mei wrâldgoal

It doelpunt falt nei in lange rush fan Kampstra. Hy passearret ferskate spilers en úteinlik ek de keeper. Jordy Miedema, dy't al de mediasaken foar St.-Anna docht, sette it doelpunt op Instagram en doe wie der gjin hâlden mear oan. Jordy hat 'm ek nei proffuotballers en -klups stjoerd. Justin Kluivert fan AS Roma hat der op reagearre. Hy fûn it in moai doelpunt.

St-Anna oan kop

Foar Danny, dy't sels gjin Instagram hat, is it in folsleine ferrassing dat it doelpunt sa oer de wrâld giet. Eins fynt er it bizar. De ympakt fan social media is tige grut, fernimt er.

De fuotballer is dwaande oan syn earste seizoen by VV St.-Anna. Hjirfoar spile er by ONS Snits. No dus yn it earste fan St-Anna en dat giet al goed. It earste stiet boppe-oan yn de tredde klasse. Se hoopje kampioen te wurden. Danny hat dêr ek syn ynfloed op.

Danny Kampstra en Jordy Miedema oer de goal: