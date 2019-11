Rykswettersteat wit noch net wêrom't brêge Ofslútdyk net ticht woe

It ferkear waard woansdei omlaat troch de Flevopolder, en koe letter oer de súdlike brêge ride. Yn de nacht wie de steuring foarby en koe it ferkear wer oer de Ofslútdyk.

Tongersdeitejûn geane monteurs fan Rykswettersteat opnij nei de brêge, om te testen oft alles yn oarder is. Dat sil pas nei de jûnsspits wêze, seit in wurdfierder fan Rykswettersteat, sadat it ferkear der sa min mooglik lêst fan hat.

It is net de earste kear dat de brêge in steuring hie.