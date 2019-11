"Ien kear yn 'e moanne fergees nei it museum"

Museums binne tenei yn Fryslân ien dei de moanne fergees iepen. Alteast, as it oan de Steatefraksjes fan de PvdA, GrienLinks en D66 leit. "Minsken dy't oars net nei it museum geane, bygelyks omdat de kaartsjes te djoer binne, kinne dan ek yn de kunde komme mei alle moaie keunst en kulturele aktiviteiten", sizze de partijen.