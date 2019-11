Bouwe oan megatinte foar spektakelshow Fuerza Bruta yn Ljouwert

Neffens Enno Feenstra, dy't ferantwurdlik is foar de opbou, ha se in jier dwaande west mei de tarieding. "We hawwe hiel yntinsyf kontakt mei Fuerza Bruta fia de mail en telefoan en fan 't simmer ha se hjir west om de lokaasje te besjen." De grutste útdaging by de opbou binne de grutte, izeren balken dy't op steigers tild wurde moatte. "Hjir moat 6 ton oan apparatuer fan Fuerza Bruta oan hongen wurde."

360 graden show

Hoe kin in show fan Fuerza Bruta it bêste omskreaun wurde? "Het is geen theatervoorstelling of dans of muziek of circus, maar het is een ervaring", fertelt organisator Claudia Woolgar. Der binne dan ek gjin stuollen foar it publyk, mar elkenien stiet en is ûnderdiel fan de 360 graden show mei bewegende poadia en bysûndere fisuele effekten.

It is ûnderdiel fan it ferfolch op Kulturele Haadstêd. It binne de Ljouwerter ûndernimmers dy't Woolgar frege ha om te sjen oft der dit jier net wer in bysûnder, ynternasjonaal barren yn Ljouwert plakfine koe, om de stêd yn de skynwerpers te hâlden.