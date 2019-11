Oanlis úteinset fan 31 kilometer heechspanningskabel by A7 del

Projektmanager Tim Christiaans fan TenneT: "Vanochtend zijn we begonnen met het intrekken van de kabels. Eerder hebben we al boringen gedaan. De route begint bij Windpark Fryslân, bij de Afsluitdijk, langs Bolsward, Sneek, Joure en Oudehaske langs. Daar wordt het aangesloten op het station."

Utdaging

"Wij proberen in goed overleg met omgeving ervoor te zorgen dat de overlast en verkeershinder zo min mogelijk is. Het diepste punt zal 20-25 meter zijn, maar dat is eigenlijk is niet zo spannend. Wel bijzonder is dat het zo'n lang traject langs de A7 is, dat is echt uitdagend," seit Christiaans.

Wynpark Fryslân

Joris Hol fan Windpark Fryslân leit út wêrom't de kabels wichtich binne foar it wynpark: "De stroom die wij opwekken willen wij kwijt, we willen het 't net op krijgen van TenneT. Daarom is de kabel cruciaal, het is echt de levensader van het project. Dat kan niet op het huidige netwerk, om aan te sluiten moeten we echt naar Oudehaske toe."

Neffens Hol moat de kabel uterlik 1 septimber 2020 klear wêze.