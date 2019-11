Ljochtpuntsje yn ûndersyk nei seldsume Noardseesykte

De ûntwikkeling soe goed nijs wêze foar de 9-jierrige Luna út Ljouwert. Sy hat sûnt har twadde de sykte en hat bot lêst fan de epileptyske oanfallen.

Lyts boustientsje

Der is net in soad dúdlik oer de tige seldsume Noardseesykte, want der is mar in bytsje ûndersyk nei dien. Dêrtroch witte dokters net watfoar medisinen wurkje om de sykte ûnder kontrôle te hâlden en de epilepsy de baas te bliuwen. "Dochs is dit in hiel lyts boustientsje, dêr't wy de fundearring mei lizze foar in bettere behanneling", seit Sjoukje Polet.

Op it stuit wurdt troch it ûndersyksteam sjoen nei it effekt dat medisinen ha op de klachten dy't ûndersocht binne by de fruitmichjes. It jild foar it ûndersyk moat komme fan de Stichting Noordzeeziekte. Doel is dat op koarte termyn dúdlik wurdt, watfoar medisinen de klachten fan de pasjinten better bestride kinne.