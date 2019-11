Sykaksje op Noardsee: fermiste fiskkotter by Teksel mooglik lokalisearre

It fiskersskip ferstjoerde tongersdeitemoarn betiid in automatysk needsinjaal. Dit sinjaal kaam fan in needbeaken ôf dat yn wurking komt, as it mei wetter yn oanrekking komt, bygelyks as in skip sinkt. De kustwacht hat besocht kontakt te lizzen mei de bemanning, mar dat is net slagge.

De fermiste kotter is de UK-165 'Lummetje', dy't op garnalen fisket. Der binne twa minsken (41 en 27 jier) oan board en neffens de feriening fan kotterfiskers giet it om bedreaune fiskers. Kollega-fiskers en boaten fan de kustwacht, de KNRM en de marine sykje mei. Ek wurdt der mei sonarapparatuer ûnder wetter socht. Boppedat wurde der helikopters ynset. Ut de loft wei waard in leech rêdingsflot sjoen.