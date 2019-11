Mauritsskoalle yn Ljouwert hat de earste 'Tiny Forest' fan Fryslân

Mei wethâlder Van Gelder is de earste beam plante, it inisjatyf komt by IVN Natuureducatie wei. Direkteur De Ruiter: "Der komme 530 beammen yn de Tiny Forest." Mar ek strûkjes en lytse planten. "Wy binne de hiele dei dwaande mei de bern om de beammen te plantsjen. Der komme ek paden yn en der komt in bûtenlokaal. Ik gun de bern mear as in boek of ynternet om te learen. Gean der opút, bûten les docht wat mei it wolwêzen. Bewegend leare is goed foar de harsenûntwikkeling."

Bern helpe

De direkteur is tige grutsk op syn Tiny Forests, want hy wit net oft der oare foarbylden binne fan sa'n boskje op it eigen skoalplein. Boppedat geane de bern ek meihelpen om de bosk te ûnderhâlden.