Brânwacht fan De Jouwer krijt as earste in gloednije helpferlieningswein

Foar tal fan funksjes

De auto wurdt foartlutsen troch in 420pk sterke motor. Dêrneist hat de wein in radiografyske betsjinning op de kraan dy't op it sjassy boud is, de kraan komt fan it bedriuw Hiab út Meppel. Mei de kraan wurde bygelyks auto's dy't op de kop lizze oerein lutsen, mar ek bepaalde objekten ferstevige en ûnder druk hâlden as dat yn situaasjes moat. De auto is kompleet ôflevere troch Ziegler brânwachttechnyk út Winschoten, ynklusyf bepakking.