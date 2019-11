Oar ikkerbehear moat patrizen werom nei Súdeast-Fryslân helje

It inisjatyf foar it oars ynsiedzjen fan de ikkers komt fan ELAN, in kollektyf fan agraryske natuerferieningen yn it súdeasten fan Fryslân. Dat kollektyf beheart no al greiden, houtwâlen en -singels, puollen en wetterstreamen yn it gebiet, mar hâldt him fan takom jier ôf ek dwaande mei ikkers.