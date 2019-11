Plannen Frysk Keunstnershûs: byldhouwe, skilderje en skriuwe oant de dea

De twa inisjatyfnimmers, Paul van Straelen en Steven Sterk, ûndersykje op dit stuit oft der genôch behoefte is oan sa'n âldedeifoarsjenning. Derom hawwe se in stichting oprjochte mei as doel de bou en ynrjochting fan in wen-wurk-soarchfoarsjenning te realisearjen.

"Minsken dy't keunstner binne, wolle oan it wurk bliuwe. In skilder wol oant syn dea skilderje, in skriuwer wol oant syn dea skriuwe en in byldhouwer wol oant syn dea byldhouwe. Mar dêr moat romte foar wêze, dus der moat in atelier wêze," sa seit Steven Sterk.

Yn de faze fan ideeën

In soad keunstners op leeftiid moatte mei it wurk ophâlde as sy nei in aldereinfoarsjenning ferhûzje, en dit inisjatyf soe dat foarkomme kinne. Konkreet is der noch neat. Wer dit keunstnershûs komme mat, of it nijbou of ferbou wurdt en yn hokker foarm is noch net bekend.

Sterk: "It is in inisjatyf, dus minken kinne ek ideeën oandrage en kommentaar leverje. Alles is mooglik. Wa wit is der in gemeente dy't seit: wy hawwe in prachtich gebou en dêr soe it moai passe. Wy wolle it iepen bringe en roppe minsken op om mei te tinken."

Reaksjes wolkom

Neffens Sterk mat alles fan ûnder ôf komme, dus wachtsje sy earst op de reaksjes. "Wy moatte nochris ynventarisearje wat de fraach is, mar dat der behoefte is, dêr binne wy wis fan." In goed foarbyld is it Rosa Spier Huis yn Laren, der't der al jierren sa'n foarsjenning is.