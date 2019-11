Spulskema WK Darts bekend: Danny Noppert spilet tsjin Lennon of Rydz

It skema foar it PDC WK Darts is woansdei bekend wurden. Danny Noppert is de earste ronde frijlotte, om't er 31ste stiet op 'e wrâldranglist. Yn de twadde ronde moat hy tsjin Steve Lennon of Callan Rydz. Dy binne beiden leger pleatst. Hy spilet op tongersdeitejûn 19 desimber.