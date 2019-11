Steuring brêge Koarnwertersân soarget foar opûnthâld by Ofslútdyk

De brêge oer de slûs by Koarnwertersân op de Ofslútdyk is op dit stuit ôfsletten, om't der in technyske steuring is. "Helaas is de noordbrug bij Kornwerderzand in storing, hij staat half open en wil niet meer verder open of dicht. De monteur is onderweg, maar we weten niet precies hoe laat hij aankomt," seit Karen Buikema fan Rykswettersteat. Auto- en skipferkear wurdt omlieden.