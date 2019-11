Syktocht nei jonkje fan foto dy't yn 1945 yn Sint-Anne by de Befrijing wie

It projekt is fan it NIOD (Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies) en Herinneringsplatform WOII, mar ek Fryske ynstellingen lykas Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden en it Fries Verzetsmuseum dogge mei om materiaal te leverjen. De foto fan it jonkje yn Sint-Anne is ien fan de foto's dêr't op stimd wurde kin.

Yn fiif kategoryen wurde de tsien argyffoto's socht dy't it meast sizze. De tema's binne militaire striid en befrijing, it ferfolgjen fan Joadske minsken, Roma, Sinti en oarstinkende minsken, de Dútske bywêzigens, ferset en represje en it deistich libben. Eltse moandei komt der in nij tema oan bar.

Op 15 jannewaris wurde de 25 foto's mei de measte stimmen yn it provinsjehûs tentoansteld en op 31 maart 2020 wurde de lanlik útkeazen 100 foto's bekend makke.